Bilal Hassani éblouissant en robe blanche, Lorie Pester change de look

Samedi 26 juin 2021, les téléspectateurs de TF1 passeront une excellente soirée. Après le succès de la première édition, DMLS TV a préparé une nouvelle émission de La Chanson Challenge. Au programme, de nouveaux invités qui n'ont pas eu froid aux yeux en acceptant de relever le défi du programme.

Début juin, de nombreuses personnalités se sont données rendez-vous au château de Chambord afin de tourner le nouveau numéro de La Chanson Challenge. Le principe ne change pas : les personnalités conviées vont se lancer à tour de rôle un défi : chanter une chanson très éloignée de leur univers habituel.

Bilal Hassani était présent et a fait le show en longue robe blanche. Il a ensuite laissé entrevoir son torse pour une nouvelle prestation. Comme l'indique le communiqué de presse de TF1, le chanteur de 21 ans a notamment interprété Ces gens-là de Jacques Brel. Un défi lancé par Florent Peyre. Jean-Luc Reichmann, à la demande de Louane, a quant à lui chanté Si t'étais là, interprétée à l'origine par la maman d'Esmée.

Le public aura également le plaisir de voir Julien Clerc, Gad Elmaleh, Amir, Vitaa, Clara Luciani, Julien Doré, Hélène Ségara, Bénabar, Vincent Niclo et Trois Cafés Gourmands. Sans oublier Lorie Pester. Pour les besoins du tournage, la maman de Nina a misé sur un total look noir. Elle portait une chemise, une veste et un pantalon à pinces. Ses cheveux étaient coiffés en chignon, un style qui lui va très bien, même s' il devrait surprendre certains de ses fans qui n'ont pas l'habitude de la voir vêtue ainsi.