Blake Lively maman de 4 enfants : à 35 ans, la femme de Ryan Reynolds affiche un corps d'enfer

Blake Lively est plus en forme que jamais. À 35 ans, l'actrice américaine révélée dans Gossip Girl affiche une silhouette de rêve. En vacances sous les tropiques avec son mari Ryan Reynolds et leurs quatre enfants, James, âgé de 8 ans, Inez 6 ans, Betty 3 ans et la petite dernière, qu'ils surnomment Cocaïne Bear, la jeune femme a partagé une série de photos sur son compte Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a rien à envier aux autres. Après avoir annoncé la naissance de son dernier enfant, le dimanche 12 février dernier, lors du Super Bowl, l'actrice a déserté New York pour prendre des vacances bien méritées au soleil.

Blake Lively a partagé une série de photos qui sentent bon le sable chaud, aux côtés de son époux Ryan Reynolds et ses enfants. Pas complexée pour un sou, l'éternelle Serena Von Der Woodsen, a posé en maillot de bain une pièce noire. Sur un autre cliché, elle s'affiche avec une longue jupe de plage dans sa salle de bains... "Tu ne viens pas juste d'accoucher ?", a demandé une internaute, bouche-bée, en voyant le corps sculpté de l'Américaine.