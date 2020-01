Brad Pitt et Renée Zellweger : Déjeuner décontracté avant les Oscars 2020

Plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la 92e édition des Oscars. En attendant, les stars se sont donné rendez-vous au Ray Dolby Ballroom de Los Angeles pour le traditionnel Déjeuner des nommés. Un avant-goût décontracté du 10 février prochain, jour de la cérémonie.

L'équipe de Once Upon a Time in Hollywood s'est illustrée lors de ce déjeuner VIP puisque Quentin Tarantino a pu compter sur la présence de ses acteurs : Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Tous les trois figurent parmi les invités les plus attendus des Oscars puisqu'ils sont respectivement nommés dans les catégories du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur et du Meilleur acteur dans un second rôle. Déjà primé lors des Golden Globes et des SAG Awards, Brad Pitt pourrait bien décrocher un troisième trophée. Robert De Niro est quant à lui venu représenter le film The Irishman, nommé parmi les Meilleurs films.

Du côté des actrices, tout porte à croire que Renéea Zellweger repartira avec la prestigieuse statuette pour son rôle dans Judy, le biopic consacré à Judy Garland, qui sortira en salles françaises le 26 février prochain. Lundi, la star de 50 ans est apparue en pleine forme, prenant volontiers la pose devant les photographes. Elle a ainsi pu croiser Charlize Theron et Laura Dern, toutes deux nommées pour leurs performances dans les films Scandale et Marriage Story. La réalisatrice Greta Gerwig et l'actrice Florence Pugh ont de leur côté fièrement représenté Les Filles du docteur March, en compétition pour le prix du Meilleur film, de la Meilleure actrice, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleure adaptation, Meilleurs costumes et Meilleur accompagnement musical. Rien que ça !