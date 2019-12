Brigitte Macron au comble de l'élégance : ses looks les plus chic de 2019

Selon le Vogue américain, "Brigitte Macron incarne le style rebelle dont a besoin la mode – et la politique". Pourquoi rebelle ? Parce que la première dame s'autorise à porter des jupes au-dessus du genou ou des tenues décontractées, le tout avec toujours beaucoup d'élégance. Une audace qui lui réussit puisque la première dame est la nouvelle garante du chic à la française et chacune de ses apparitions est scrutée partout dans le monde.

En 2019, Brigitte Macron n'a cessé de briller à l'Élysée et en dehors, conseillée par son styliste Mathieu Barthelat Colin qui a fait d'elle une nouvelle icône de mode et qu'elle rémunère elle-même, sur ses propres deniers.

Si l'épouse d'Emmanuel Macron apparaît toujours le plus souvent habillée en Louis Vuitton, avec les magnifiques créations de Nicolas Guesquière, elle s'est ouverte à d'autres maisons sur les conseils de son styliste qui l'a dirigée vers Courrèges, Dior ou encore Balmain, mais aussi des griffes moins haut de gamme comme Paul Ka ou Sandro.

La première dame a débuté l'année en beauté en portant une sublime robe bleu nuit associée à une paire de talons hauts noirs le 24 janvier 2019, à l'occasion du dîner officiel en l'honneur du président de l'État d'Israël Reuven Rivlin et son épouse Nechama Rivlin organisé à l'Élysée. Brigitte et Emmanuel Macron étaient parfaitement assortis.

Deux mois plus, au mois de mars, Brigitte Macron s'est distinguée dans une longue robe rouge Louis Vuitton à ceinture strassée et fente sur le côté pour le dîner d'État donné à l'Élysée en l'honneur du président chinois Xi Jinping et de son épouse la chanteuse Peng Liyuan. Brigitte Macron s'est également montrée irréprochable dans un look bleu roi pour clôturer la visite officielle du président chinois. La première dame était vêtue d'une robe agrémentée de boutons dorés et d'une longue fermeture éclair dans le dos. Ce look simple mais efficace signé Louis Vuitton était complété d'une paire d'escarpins noirs avec un fin détail doré.

En mai, l'ancienne enseignante de lettres et de théâtre a de nouveau misé sur du rouge et sur Louis Vuitton pour célébrer le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci au côté de son époux et du président de l'Italie Sergio Mattarella et de son épouse Marisa Chiazzese.

En juin, Brigitte Macron a cette fois-ci brillé en clair, dans un manteau blanc Louis Vuitton lors de la célébration du 75e anniversaire du débarquement en Normandie en compagnie de Donald et Melania Trump. Ce même mois, la première dame a ravi dans une robe rose pastel Louis Vuitton lorsqu'elle a visité, avec la princesse héritière Mary de Danemark, l'exposition de la sculptrice danoise Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) au Centre Pompidou, à Paris.

Quelques jours plus tard, l'épouse d'Emmanuel Macron s'est montrée audacieuse lors de l'ouverture du sommet du G20 à Osaka, au Japon, en portant une petite robe satinée orangée Louis Vuitton.

En juillet, Brigitte Macron a attiré tous les regards en blanc sur les Champs-Élysées, à l'occasion du 139e défilé militaire du 14 juillet. Cette robe était encore une fois une Louis Vuitton.

Au mois d'août, bien qu'avec le bras en écharpe, la première dame s'est montrée très élégante dans une magnifique robe bleu ciel Louis Vuitton pour recevoir Vladimir Poutine au fort de Brégançon, où elle se trouvait alors en vacances avec son époux. Cette robe est un incontournable de la première dame puisqu'elle l'avait déjà portée à plusieurs reprises. Pour son retour à l'Élysée à la fin du mois d'août, Brigitte Macron avait opté pour une classique robe beige Louis Vuitton pour recevoir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui était accompagné de sa femme, Mareva Grabowski.

Brigitte Macron a enfin marqué les esprits lors du sommet du G7 à Biarritz dans une robe argentée Louis Vuitton, offrant une bise amicale et remarquée à Donald Trump.