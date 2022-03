Brigitte Macron : Cette femme politique qu'elle surnomme... "Kim Kardashian" !

Lors de son arrivée à l'Elysée en mai 2017, Brigitte Macron a déclaré à Brigitte Taittinger, épouse du secrétaire général de la présidence Jean-Pierre Jouyet : "J'espère être à la hauteur." Cinq ans plus tard, c'est l'heure du bilan pour la première dame de France et le magazine Paris Match se charge de dresser son portrait après le mandat bien rempli de son mari. On y apprend une foule d'anecdotes sur son passage à l'Elysée, un séjour qui pourrait être renouvelé en avril prochain, mois durant lequel madame Macron fêtera ses 69 ans. Dans cet article, est révélé notamment le surnom qu'elle donne à l'une des membres du gouvernement, "Kim Kardashian".

Paris Match raconte ainsi que Marlène Schiappa, d'abord secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes sous Édouard Philippe puis ministre déléguée auprès de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, a été rebaptisée par Brigitte Macron du nom de la star américaine de la télé-réalité : Kim Kardashian. Un surnom qu'elle lui donne en privé évidemment et qui ne l'empêche pas de rester sa "petite protégée". Très présente sur les réseaux sociaux, remarquée dans Une ambition intime sur M6 ou encore autrice et au coeur d'une biographie, elle cumule les interventions sous la lumière.

Car en effet, Marlène Schiappa, 39 ans, est particulièrement choyée par la première dame de France et qui aime bien châtie bien comme le veut l'adage. Lorsqu'elle trouve que la femme politique se perd dans la com' et est très présente sur les réseaux sociaux, ce petit nom doit certainement lui remettre les pieds sur terre. Car Brigitte Macron veut accompagner cette femme, mère de deux enfants qui ne vient pas du milieu traditionnel de la politique, à savoir les grandes écoles. Elle "adore Marlène Schiappa", avait affirmé la journaliste Pauline Revenaz dans les Grandes Gueules sur RMC en septembre 2021 : "À chaque remaniement, elle dit à Emmanuel Macron : 'Tu fais bien ce que tu veux, mais tu gardes Marlène."

Sur le plateau de Balance ton poste, l'épouse de Cédric Bruguière avait réagi au fait d'être présentée comme la favorite de la First Lady : "Je ne crois pas que Brigitte Macron ait de chouchous, mais j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour son engagement."

Retrouvez l'intégralité de ce portrait dans le magazine Paris Match du 3 mars 2022