C'est que de la télé : Le nom du chroniqueur infecté par le coronavirus dévoilé

Le coronavirus continue à contaminer de plus en plus de personnes dans le monde. Mardi 17 mars 2020, en France, on comptait 7730 personnes testées positives, parmi lesquelles des personnalités comme le footballeur Blaise Matuidi ou Christian Estrosi et Laura Tenoudji. Et hier soir, c'est un chroniqueur de C'est que de la télé (C8) qui a annoncé être également malade.

"Les amis, en cette période il ne faut pas laisser la place au doute. Les chroniqueurs de C'est que de la télé et moi ayant été en contact avec un malade du virus, on préfère ne pas mettre les équipes en danger. Mais la darka doit continuer, c'est donc Cyril qui s'occupera de vous dès 17h45 en direct ! Je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. Cyril s'occupera de vous très très très bien ! Il ne vous lâche pas et il sera en direct ! Moi je vs embrasse très fort !", a écrit Valérie Bénaim dimanche dernier sur les réseaux sociaux, sans préciser de quelle personne il s'agissait.

On sait désormais que c'est le chroniqueur Damien Canivez qui a été infecté par le Covid-19. "Merci pour vos messages sur les réseaux ou par SMS. Mon état est stable. Je tousse énormément, un peu de fièvre et grosse fatigue. Mais rien de préoccupant par rapport aux patients en réanimation auxquels je pense tout le temps. Prenez soin de vous", a-t-il écrit sur Twitter. Il a vite été soutenu par Valérie Bénaïm, Estelle Denis et des anonymes.