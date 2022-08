Calogero enflamme la scène de Ramatuelle, le Festival 2022 ferme ses portes !

Ce vendredi 12 août s'est achevée la 38e édition du Festival de Ramatuelle qui s'est tenue pendant deux semaines dans le Var. Un festival qui a repris des couleurs après deux années marquées par la pandémie de Covid-19. Pour le dernier show du Festival, il fallait compter sur le très populaire chanteur Calogero.



L'artiste âgé de 51 ans, qui a sorti le disque Centre Ville en 2020, a pris grand plaisir à se produire à Ramatuelle lors du dernier jour du Festival. Calogero, tout de blanc vêtu et guitare à la main, a enchainé les tubes en compagnie de ses musiciens. L'artiste, qui habite au Cap-Ferret et a donc fait un peu de route pour venir, semblait ravi de retrouver le public après la pandémie ayant privé de scène les chanteurs.

Des stars et des couples stars au Festival de Ramatuelle 2022

Depuis l'ouverture le 31 juillet, de nombreuses personnalités (chanteurs, musiciens, comédiens, humoristes) ont répondu à l'appel soit pour des spectacles, des concerts ou de simples apparitions. Parmi tous ces gens, le public a pu admirer Patrick Bruel, François-Xavier Demaison, Alex Vizorek, Milan Kundera, Victoria Abril, Lionnel Astier, Eric Antoine, Michel Leeb, Francis Perrin, Sarah Biasini...

Hormis la musique et le spectacle, le Festival de Ramatuelle a été aussi le rendez-vous des couples stars. À commencer par Arthur et Mareva Galanter, Nagui et Mélanie Page, Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci ou encore William Leymergie et Sophie Davant qui ont officialisé récemment leur relation...

"Chers amis, le monde entier est bouleversé, nous avons traversé deux années de Covid et aujourd'hui "La guerre" aux portes de l'Europe. Des théâtres ont été détruits mais les artistes sont debout pour communiquer des messages de paix et de vie. Le Festival de Ramatuelle depuis 37 ans vous adresse chaque année ce message de paix, d'amitié, de rencontres, de bonheur partagé et d'éternité. Nous rendons hommage cette année à Michel Bouquet qui aimait tant Ramatuelle, un maître inoubliable et irremplaçable. Nous vous attendons au théâtre pour vivre chaque soirée, car chacune d'entre elles est unique. Les portes du Festival de Ramatuelle vous sont grandes ouvertes !", avaient écrit dans un communiqué Jacqueline Franjou, la présidente et fondatrice du festival et Michel Boujenah, le directeur artistique du festival depuis 2010.