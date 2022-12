Camilla Parker-Bowles, la reine stylée et exemplaire : elle a piqué dans le placard de Charles !

Il n'y a pas que dans le commun des mortels que les femmes piquent dans le dressing de leur moitié. Pour preuve, Camilla Parker-Bowles en fait partie. Ce mardi 6 décembre, pendant que d'autres avaient l'honneur de découvrir en avant-première la saison 3 d'Emily in Paris au théâtre des Champs-Elysées, la famille royale (ses membres les plus actifs du moins) se trouvaient au palais de Buckingham en raison du premier grand banquet diplomatique donné par le nouveau roi. Les hommes du clan Windsor - et les invités d'ailleurs - se sont parés d'un costume. Les femmes ont, quant à elles, fait des apparitions divines dans des robes sublimes.

Déesse à chaque sortie, Kate Middleton, de vert vêtue pour la cérémonie de remise des prix Earthshot à Boston la semaine dernière, avait cette fois-ci choisi de porter du rouge. C'est dans une magnifique robe longue transparente à sequins que la princesse de Galles a salué les invités. Camilla Parker-Bowles, plus sobre, était vêtue d'une robe noire Anna Valentine. Côté bijou, la reine consort portait un ensemble tiare, collier et boucles d'oreille en saphire, hérité de sa défunte belle-mère Elizabeth II.

Mais ces détails vestimentaires ne sont pas ceux qui ont le plus tapé dans l'oeil des regards aiguisés question mode. Non. C'est dans une sorte de mini-calèche que le couple royal a fait son arrivée en début de soirée. En ces froides températures, Camilla s'était couverte d'un manteau ayant appartenu à son mari, le roi Charles III. A l'époque prince, il se l'était fait offrir par le designer saoudien Yahya. Un bel hommage à son époux.