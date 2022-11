Charles III infidèle : cette troisième femme ultra-discrète avec qui il aurait trompé Camilla et Diana...

Pour le moment, elle n'a fait aucun faux pas dans son nouveau rôle : reine consort du Royaume-Uni depuis la mort de la reine Elizabeth II, Camilla soutient son mari, le roi Charles III comme elle le peut, dans les moments difficiles comme dans les visites plus insolites. Ce dimanche, notamment, elle a parfaitement assuré pour son premier Remembrance Sunday, malgré une nervosité visible réconfortée par Kate Middleton.

Un belle conclusion à une histoire d'amour qui dure depuis plus de cinquante ans et qui a tout traversé : le mariage de celui qui était encore le prince Charles avec Lady Diana, la naissance de leurs enfants, leur divorce, leur mariage, mais surtout la haine profonde des Britanniques, qui considéraient Camilla comme responsable de la vie difficile de l'adorée Diana, puis de sa mort, en 1997.

Un mouvement violent, qui avait parfois amené Camilla à recevoir des pierres, à ne plus pouvoir sortir de chez elle sans être insultée et qui devrait être abordé par le prince Harry dans ses mémoires très redoutées, au début de l'année prochaine. Si William, son frère aîné, semble en effet avoir accepté sa belle-mère, qui est proche de sa femme et de ses enfants, le cadet serait quant à lui plus rebelle et aurait de nombreuses choses à dire sur celle qui partage la vie de son père depuis tant de temps.

Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à un moment donné de leur vie, Camilla n'était pas la seule femme dans le coeur de Charles III ! En effet, au début des années 70, alors qu'il ne connait pas encore Diana, il vit entre deux maîtresses, Camilla, mariée à Andrew Parker-Bowles, et une certain Dale Tryon, plus discrète.

Qui était Dale Tyron, qui a fait battre le coeur du roi ?

Australienne, la jeune femme est également mariée mais réveille en Charles une spontanéité et un humour qu'il ne trouve pas chez sa petite amie britannique. Tous les deux se soutiennent dans leurs projets, et la jeune femme voit souvent débarquer le fils de la reine à l'improviste : "Il débarquait sans prévenir en disant qu'il avait vu de la lumière et demandait s'il pouvait entrer un moment", racontait-elle, comme le rapporte nos confrères de Gala. "Je lui servais un whisky et nous discutions avant de nous mettre 'un peu plus à l'aise.'"

La jeune femme finira par donner son aval au mariage avec Lady Diana et deviendra même amie avec elle, contrairement à Camilla avec qui la rivalité ne fera que grandir. Mais comme pour la mère des princes Harry et William, la dépression finira par rattraper Dale, et l'éloigner de Charles. Perdue dans l'alcool et les médicaments, la jeune femme s'est finalement défenestrée peu de temps avant la mort de Lady Diana et a fini par mourir, gravement handicapée, quelques semaines après l'accident qui avait coûté la vie de l'ex-femme de Charles III. Laissant Camilla seule à la tête du pays...