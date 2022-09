Charles III : Cette maîtresse secrète qui s'est défenestrée, révélations sur leur folle liaison

Le roi Charles III est un homme qui ne se refuse rien. Surtout lorsqu'il s'agit de femmes. Et si Camilla était la maîtresse connue du prince Charles, il y en avait bien une autre, plus secrète. Une autre maîtresse qui était très proche de Diana. Lady Dale Elizabeth Tryon partageait donc le lit de Charles, avec Camilla et la princesse des coeurs, épouse officielle. L'Australienne a d'ailleurs aidé, avec Camilla, le futur roi à choisir Diana, comme rapporté par Gala. Une femme qui avait de vieux démons, et qui a fini par se défenestrer. Révélations.

Si Diana a toujours détesté Camilla Parker Bowles, nouvelle reine consort, elle adorait Lady Dale Elyzabeth Tryon, et portait même certaines de ses créations. Née en 1948 à Melbourne (Australie), elle a passé son enfances dans les hôpitaux en raison d'une maladie à la moelle épinière dont elle était atteinte depuis la naissance. Elle s'est installée à Londres au début des années 1970 et y a épousé un ami du prince de Galles, Lord Tryon. Charles III, alors encore prince Charles, tombe sous le charme de la jeune femme qu'il trouve "pétillante, drôle, sexy, nature". "Elle est la seule femme qui me comprend vraiment", aurait confié le père de William et Harry à son sujet.

Vodka et médicaments

Si elle montrait toute son exubérance, elle cachait en revanche à son amant ses zones d'ombre. Créatrice de vêtements et maman de quatre enfants, elle était dépressive chronique. On dit même qu'elle dépannait Diana en somnifères puissants quand elle en manquait. Dans les années 1990, Dale a très mal pris que Charles la délaisse totalement pour Camilla. Elle sombra alors dans une grosse phase de déprime, noyant son malheur dans l'alcool, la vodka notamment, et les médicaments. Elle se défenestra en 1996 alors qu'elle tentait de fuir d'une clinique de désintoxication.

Colonne vertébrale et crâne brisés, elle finit en fauteuil roulant

Lady Dale Elyzabeth Tryon a fini avec la colonne vertébrale brisée et le crâne également. En fauteuil roulant, elle a ensuite dû faire face à la demande de divorce de son époux. Victime d'un sentiment de persécution, comme rapporté par nos confrères, elle pensait qu'on voulait l'assassiner. Alors qu'elle touchait le fond, elle a été très affectée par la mort de Diana, le 31 août 1996. Et c'est neuf mois plus tard qu'elle est décédée à son tour, à la suite d'une septicémie, après une opération bénigne. La maîtresse de Charles avait alors 49 ans. Un décès qui a marqué le futur héritier puisque le fils de feu Elizabeth II a été effondré. Heureusement, Camilla, déjà à ses côtés, a répondu présente pour le réconforter.