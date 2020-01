Camille Cerf : Au lit avec son chéri, elle commence bien l'année 2020

Depuis le 9 décembre dernier, la jolie Camille Cerf, ex-Miss France 2015, a tourné une nouvelle page de sa vie en fêtant ses 25 ans. Un premier quart de siècle sous le signe du bonheur et surtout de l'amour. En effet, en couple avec son chéri Cyrille depuis plusieurs mois, la belle a commencé l'année 2020 de la plus jolie des manières. En story Instagram, elle a publié une photo de son couple.

C'est donc dans les bras de son chéri que l'ancienne reine de beauté s'est réveillée le matin du 1er janvier 2020. Cyrille endormi à ses côtés, la jeune femme lui caresse délicatement la joue. En légende, elle écrit : "Meilleure façon de commencer cette année". Un filtre photo affiche "2020" au dessus de sa tête.

C'est le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, que les deux tourtereaux ont officialisé leur relation. Depuis, le couple ne cesse de voyager aux quatre coins du monde et d'afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Entre New-York, Rome ou Bruges, la meilleure amie d'Iris Mittenaere nage littéralement dans le bonheur.

Très discrète sur sa vie privée, Camille Cerf avait cependant accepté de partager quelques détails sur son couple : "Il s'appelle Cyrille et nous sommes en couple depuis très peu de temps. En revanche, nous nous connaissons depuis très longtemps", expliquait-elle à nos confrères de Public avant de préciser quelques mois plus tard que l'heureux élu est un kinésithérapeute. Avant lui, la belle était en couple avec un certain Malik, un coach sportif bruxellois ayant participé à l'émission Ninja Warrior. Elle a cependant annoncé leur rupture en septembre 2018, via son compte Instagram.

Pour l'heure, la jeune femme de 25 ans semble désormais filer le parfait amour avec son nouveau compagnon. On lui souhaite donc tout le bonheur du monde pour cette nouvelle décennie !