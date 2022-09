Capucine Anav enceinte, Aurélie Konaté très dénudée face à un ancien Top Chef et sa chérie Miss

Voilà déjà dix ans que l'entrepreneur Harold Parisot a fondé le Chinese Business Club, conçu pour faciliter les relations professionnelles entre les entreprises françaises et chinoises. A travers des réunions mensuelles, Harold Parisot souhaite aider les hommes et femmes d'affaires à mieux se connaître, tout en favorisant la création de projets communs entre la France et la Chine. Depuis sa création, le Chinese Business Club a une centaine de groupes et de marques qui en sont membres. Ce qui lui permet aujourd'hui d'être le premier réseau d'affaires en France.

Pour les dix ans du club, un événement a été organisé lundi 5 septembre 2022 à l'InterContinental Paris en la présence d'Harold Parisot. Plusieurs personnalités françaises y étaient conviées. Les photographes ont notamment immortalisé devant leurs objectifs des couples très glamours comme celui formé par l'ancien Top Chef Florian Barbarot et sa chérie Miss Océane Durandau ou encore la désormais ex-directrice du comité Miss France Sylvie Tellier, élégante dans une robe tricolore au bras de son mari Laurent. Sans oublier le docteur Frédéric Saldmann auprès de sa femme Marie, canon dans une robe en cuir.

Capucine Anav a également fait une apparition remarquée dans un total look noir moulant parfaitement ses nouvelles formes de femme enceinte, elle qui attend son premier enfant avec son fiancé Victor. Aurélie Konaté a de son côté joué la carte sexy dans une tenue transparente et dénudée. Les comédiens Frédéric Chau et Armelle Lesniak ont eux aussi fait le déplacement, ainsi que le tiktokeur Maff Derulo, l'ancien chanteur du boys band 2Be3 Adel Kachermi, Nelson Monfort, Séverine Ferrer, l'humoriste Anne Roumanoff, l'artiste Richard Orlinski et les politiques Jeanne d'Hauteserre et Michèle Alliot-Marie. Un défilé de personnalité à retrouver en images dans notre diaporama.