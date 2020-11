Carla Bruni-Sarkozy : Changement insolite de carrière, après l'interdiction de vente de disques

Carla Bruni n'en peux plus. Celle qui avait déjà contesté l'interdiction de la vente de disques et de livres semble avoir trouvé de quoi patienter jusqu'à ce que ses fans puissent acheter son nouvel album. Les mains dans le cambouis, l'ancienne première dame a tous les éléments en main pour lancer sa carrière de mécano - avant de reprendre le chemin de la promotion et des salles de concert -, comme elle l'a illustré dans une photo publiée sur Instagram, le jeudi 5 novembre 2020.

L'ancienne première dame pose ainsi sous une voiture, les mains dans le moteur. "Recherche emploi de mécanicienne à durée indéterminée en attendant la ré-autorisation des ventes de disques. Training for a new job", légende-t-elle.