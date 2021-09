Carla Bruni séparée d'Eric Clapton : ses rares confidences sur cette belle relation

TF1 a convié une sacrée pléiade de stars pour son émission La chanson secrète qui sera diffusée ce samedi soir. Le programme musical animé par Nikos Aliagas recevra notamment Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Julien Clerc, Sylvie Vartan, ou encore Florent Pagny. Un casting de stars auquel on peut ajouter la présence de Carla Bruni. La femme de Nicolas Sarkozy avant d'être une chanteuse confirmée a été pendant de nombreuses années l'un des mannequins les plus célèbres de la planète. La franco-italienne de 53 ans a parcouru le monde entier pour défiler et elle a rencontré de nombreuses célébrités.

C'est un homme très simple. Jamais prétentieux, très modeste, très gentil

Parmi les conquêtes de Carla Bruni, on peut citer dans les plus célèbres Mick Jagger, Jean-Jacques Goldman, ou encore Eric Clapton. Le musicien anglais de 76 ans et la belle brune ont été en couple durant les années 90, comme l'a révélé la mère d'Aurélien dans une interview accordée au New York Post en 2014. "J'étais sa petite amie. Nous étions ensemble pendant un an", révèle-t-elle. La soeur de Valeria dresse un portrait flatteur de son compagnon de l'époque. "J'ai pu l'observer travailler. C'est définitivement un génie de la composition, de la guitare et un homme très simple. Jamais prétentieux, très modeste, très gentil", détaille-t-elle.

Considéré comme une légende et l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Eric Clapton a eu une certaine influence sur le parcours musical de Carla Bruni. "Je n'ai pas appris (la musique, ndlr) de ces gènes. Mais, plus tard, j'ai réalisé que j'écrivais comme lui, pas dans le style mais avec la même méthode", explique la mère de Giulia au journal italien Corriere Della Sera en 2017.

Retrouvez Carla Bruni dans La chanson secrète, samedi 4 septembre à 21h05 sur TF1.