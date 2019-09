Caroline Receveur excédée : son gros coup de gueule sur un sujet sensible

Pour les influenceurs, les réseaux sociaux sont généralement le moyen de partager leur vie de rêve avec leurs fans. Photos à des soirées glamour, à la plage ou de couple... ils mettent tout en oeuvre pour les faire rêver. Mais certains utilisent également Instagram et/ou Twitter afin de faire passer des messages concernant des causes qui leur tiennent à coeur ou pour exprimer leur état d'esprit sur des sujets d'actualité.

Samedi 7 septembre 2019 par exemple, Caroline Receveur s'est exprimée sans filtre sur un sujet qui l'a révoltée. La jeune femme de 31 ans est tombée sur un article de Konbini dans lequel une famille racontait que leur fils avait été agressé sexuellement par son grand-père. Après l'avoir parcouru, elle s'est saisie de son compte Instagram pour crier sa colère.

"Mais mon dieu, rétablissez la peine de mort pour ces FDP", a tout d'abord écrit la compagne d'Hugo Philip. Caroline Receveur a ensuite fait part de son indignation à propos de "l'incompétence de la justice française, surtout dans des cas aussi dramatiques". "On parle d'enfants, de viols, de vies brisées !!! Les agresseurs sont toujours dans la nature pendant que des enfants et des familles sont détruites ! Mais dans quel monde on vit pu****", a conclu la maman de Marlon (1 an).