Catherine Jacob vexée par une blague : "Juste un malentendu", Vincent Dedienne calme le jeu

Flashback : César 2020, cérémonie chaotique donnant notamment lieu à un petit sketch de Vincent Dedienne, lequel s'amuse à souligner un supposé orgelet contracté par Catherine Jacob quelques années plus tôt en évoquant la situation sanitaire de la cérémonie. Vexée comme un pou, la comédienne ira jusqu'à se plaindre publiquement dans un communiqué ! L'humoriste réagit enfin dans GQ.

En pleine promotion de son nouveau film intitulé L'Etreinte, Vincent Dedienne a fait de longues confidences au magazine GQ. L'occasion de revenir sur son sketch des César. "Elle avait fait une lettre ouverte (...) Comme s'il fallait vraiment qu'elle se défende d'avoir eu un orgelet. Alors que c'était une blague. Mais bon...", a-t-il d'abord réagit. Puis, questionné sur le fait que son ton et son humour puissent lui causer du tort, il ajoute : "C'est toujours le risque. Que ce soit mal pris, d'être mal compris. Mais franchement, la punition n'est pas fatale. C'est juste un malentendu et cela arrive à tout le monde. Ça ne me paralyse pas, je n'ai pas peur de dire quoi que ce soit. En revanche, ça m'embête quand je blesse (...) En plus j'adore Catherine Jacob. Mais bon, je préfère prendre le risque quand même."

Catherine Jacob, que l'on peut retrouver sur le petit écran dans la série Demain nous appartient, avait tenu à absolument se plaindre de cette petite blague par la voix de son agent, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Monsieur, ma cliente Catherine Jacob, et moi-même Laurent Savry, son agent (Agence A2), ne pouvant pas sérieusement être suspectés d'absence du sens de l'humour, n'avons guère goûté le vôtre lors de la cérémonie des César. Votre piteuse tentative de mot d'esprit (...) ne correspond évidemment à rien, sinon à l'expression de la vacuité et la pauvreté de votre 'univers comique'. Nous espérons toutefois que vous avez passé une bonne soirée...", pouvait-on lire.

Catherine Jacob sera à l'affiche de la pièce Papy fait de la résistance au côté de Martin Lamotte ce 1er juin 2021 sur France 2 dès 21H05.