Catherine Zeta Jones en beauté pour dîner avec Michael Douglas

Le couple de stars s'était rencontré en 1998 alors que Michael Douglas avait littéralement flashé sur sa future femme en regardant Le masque de Zorro. Époustouflé par la beauté de cette dernière, Michael Douglas avait alors confié en 2020 : "Je regardais ce film et je me suis dit, 'Wouah ! Qui est cette fille ? Elle est magnifique'. Un mois plus tard, je suis au Festival du Cinéma Américain de Deauville pour la promotion du film Meurtre Parfait avec Viggo Mortensen et Gwyneth Paltrow. Et en regardant le programme, j'ai vu qu'ils projetteraient Zorro le lendemain ! J'ai demandé à mon assistante si elle pouvait savoir si Catherine Zeta-Jones serait là, si elle était venue seule et si je pourrais prendre un verre avec elle." Depuis, l'histoire d'amour dure entre la belle actrice et ce fan pas comme les autres !