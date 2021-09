Cédric Jubillar a-t-il tué Delphine ? Sa mère en est "persuadée", son appel à un voyant dévoilé

Encore une boulette du côté de la défense. Alors qu'elle discutait avec des journalistes en "off" - où les propos échangés ne peuvent être publiés, utilisé plus largement en politique -, la mère de Cédric Jubillar, Nadine a exprimé sa conviction profonde : son fils est coupable du meurtre de son épouse Delphine, née Aussaguel. "Je suis malheureusement persuadée de la culpabilité de mon fils Cédric", a-t-elle lâché, dans des propos rapportés par de nombreux médias.

Le 16 septembre dernier, Nadine F., la mère de Cédric Jubillar - mis en examen pour "homicide par conjoint" et emprisonné provisoirement - a contacté l'émission de voyance de la station 100% Radio. Au bout du fil et sans savoir qu'elle est enregistrée, elle se dit "persuadée" de l'implication de son fils, alors qu'elle a toujours assuré son innocence. "Avant la garde à vue au mois de juin, j'étais persuadée de l'innocence de mon fils, après la garde à vue et tout ce que m'ont montré les gendarmes, je suis malheureusement persuadée de la culpabilité de mon fils. En tant que maman je vis très mal cette situation. J'aimerais savoir où est le corps de ma belle-fille pour qu'on puisse lui offrir une sépulture décente", déclare-t-elle dans cet enregistrement, où elle discutait avec le voyant de l'émission.

"Je veux savoir où est ma belle-fille"

Le mardi 21 septembre 2021 - avec présence de son avocate, Me Chefaroudi, cette fois -, la mère de Cédric Jubillar a répondu aux questions de 100% Radio. L'occasion de nuancer ses propos. " Je laisse le soin à la justice de faire son métier. Je sais ce que j'ai dit mais quand j'ai parlé à votre collègue [le voyant, NDLR] c'était dans le fait d'une relation... une discussion... pas intime mais privée. Je me suis un peu calmée et je suis dans la retenue sur mes propos", a expliqué Nadine F, assurant avoir contacté le médium comme "une bouteille à la mer".

La mère de Cédric Jubillar semble toutefois bel et bien avoir changé d'avis au sujet de son fils. Elle veut aussi, comme tous les proches de Delphine Aussaguel, retrouver son corps : "Je voulais savoir où est ma belle fille (...) je ne pourrai pas dire à mon petit-fils ou à ma petite-fille où se trouve leur maman." Nadine F dit ne plus avoir de contact avec son fils depuis son incarcération le 20 juin dernier. La cour lui a octroyé un droit d'hébergement le mardi soir et un week-end sur deux lui permettant d'accueillir ses petits-enfant.

Une seconde demande de remise en liberté a été déclinée, en première instance et en appel, par la justice. Cédric Jubillar, représenté par trois avocats pénalistes, continue de clamer son innocence. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture du dossier.