Céline Dion : Jean-Jacques Goldman "malheureux" à cause d'un détail sur D'Eux

En mars dernier, le disque D'Eux fêtait ses 25 ans ! Un album inoubliable, que les Français connaissent par coeur, et qui s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires dans le monde. Un record jamais battu pour un disque francophone. Derrière ce succès qui a propulsé Céline Dion au rang de star : Jean-Jacques Goldman. Malgré une collaboration fructueuse, tout n'a pas été parfait aux yeux de JJG...

Alors que Le Parisien a retracé l'origine de cet album, il a ouvert ses colonnes à l'arrangeur Erick Benzi. "Il n'aurait pu durer que quatre jours tellement c'était rapide et parfait. Je découvre une des cinq plus grandes chanteuses du monde. Jean-Jacques [qui avait lui-même contacté Céline et son mari René Angélil, NDLR] veut la faire 'déchanter', car elle est habituée à être dans la performance, à l'américaine. Il lui donne des astuces, comme chanter pour un bébé dans ses bras. Céline n'a même pas besoin de répéter, elle comprend tout de suite et trouve l'émotion juste", a-t-il raconté.

L'album de douze chansons terminé, incluant l'énorme tube Pour que tu m'aimes encore, c'est Humberto Gatica qui se charge du mixage. Ce dernier avait déjà travaillé avec Céline Dion sur ses disques Unison et Colour of My Love. Il a collaboré avec les plus grandes stars, dont Michael Jackson. Le résultat sera toutefois loin des attentes d'Erick Benzi et Jean-Jacques Goldman... "Mais quand je découvre le mix, c'est une horreur. Tout est écrasé, la voix est tellement forte que toutes nos subtilités, nos effets, ont disparu... Je suis atterré, Jean-Jacques malheureux. Vous savez quoi ? Quand on a atteint les 6 millions d'albums vendus, je l'ai trouvé très bien, ce mix !", a ajouté Erick Benzi.

Par la suite, Céline Dion retravaillera avec Erick Benzi sur S'il suffisait d'aimer (sorti en 1998), 1 fille & 4 types (en 2003) et D'Elles (en 2007). Quant à Jean-Jacques Goldman, réfugié à Londres depuis quelques années, le dernier tube en date qu'il a signé pour Céline est Encore un soir (en 2016).