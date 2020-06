Céline Dion "s'ennuie" à la maison avec ses fils et fait une annonce

Après un triomphe sur le sol américain, Céline Dion avait été obligée comme tous les artistes de quitter la scène en raison de la pandémie de coronavirus. La chanteuse était donc rentrée chez elle à Las Vegas, où elle fait construire une nouvelle villa pour elle et ses enfants. Mais la diva commence à trouver le temps long et a hâte de repartir à la rencontre de son public...

Depuis mars dernier, Céline Dion est donc à la maison avec fils René-Charles (19 ans) - qui a été admis dans une université du Nevada - et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans). Par peur du virus, la chanteuse a pris toutes les précautions nécessaires pour qu'il n'arrive rien à sa petite famille. Elle a suffisamment enchaîné les coups durs comme ça, elle qui a récemment perdu sa mère adorée, Thérèse. Chez elle, l'interprète d'Imperfections prend du bon temps avec son clan et a aussi pris part à diverses initiatives médiatiques pour lever des fonds dans la lutte contre le Covid-19, mais elle n'attend qu'une chose : repartir en tournée.

Céline Dion, qui était attendue en Europe cet été pour la suite du Courage World Tour, a envoyé un communiqué à ses fans. "J'avais vraiment espoir qu'on remonte sur scène cette année, mais il n'y a rien de plus important que la santé et la sécurité de tous. Le monde entier traverse une période difficile à cause de cette pandémie et toutes mes pensées accompagnent ceux qui ont souffert. Je sais que nous traverserons cette crise ensemble et que nous rattraperons le temps perdu. Je m'ennuie d'être sur scène avec vous... J'ai hâte que l'on chante tous ensemble à nouveau. Soyez prudents... à bientôt !", a-t-elle déclaré.

Bonne nouvelle pour ses fans français, l'interprète de My Heart Will Go on a donc reporté sa venue au Festival des Vieilles Charrues au 15 juillet 2021 - elle avait touché le plus gros cachet jamais versé par l'organisation - et a aussi révélé les nouvelles dates de sa venue sur la scène de La Défense Arena : 19-20, 23-24, 26-27 mars 2021. "Les billets achetés pour les dates originales de la tournée 2020 seront valides pour les dates de spectacles reportées en 2021", a fait savoir son équipe de production.