Céline Dion victime d'un toc avec son hygiène ? Drôle de révélation...

Alors qu'elle avait erré chez elle en manteau, traumatisée par le confinement ayant annulé la sortie de son film événement Aline, Valérie Lemercier a retrouvé le sourire puisque le long-métrage sort enfin dans les salles de cinéma le 10 novembre 2021. A cette occasion, la star s'offre un nouveau marathon promo. Dans les pages du Journal du dimanche, elle a fait une surprenante confidence sur la chanteuse.

Alors que le JDD, dans les kiosques ce dimanche 7 novembre, s'est amusé à faire des comparaisons sur les points communs entre Valérie Lemercier et Céline Dion, on découvre que les deux femmes aiment l'humour. Si de la part de la Française cela ne faisait aucun doute, on découvre un peu plus cet aspect de la personnalité de la chanteuse. "La romancière Denise Bombardier m'a raconté que le sport national au Québec est de se moquer gentiment de son mari. Céline s'est imposée comme une championne en la matière en chambrant systématiquement René", a raconté Valérie Lemercier.

L'actrice et réalisatrice poursuit, en faisant une révélation inattendue sur ce qui ressemble fortement à un toc de Céline Dion : "Elle n'hésite pas non plus à se tourner en ridicule en racontant tout sur elle, y compris comment elle met du déodorant, en commençant par l'aisselle droite, puis la gauche avant d'en remettre un petit coup à droite !" Un rituel que l'interprète de My Heart Will Go On entretient-elle avant de monter sur scène ? La diva, actuellement malade et au repos, doit reprendre sa tournée Courage World Tour et une résidence à Las Vegas.

Alors que Céline Dion s'était montrée intriguée quant au projet de Valérie Lemercier, l'actrice dévoile que la diva devrait finalement voir le film ! "Il paraît que Céline a dit enfin oui pour voir mon film (...) J'aimerais que Céline apprécie le soin que j'ai apporté à raconter son destin exceptionnel. Et j'espère surtout qu'elle ne se sentira pas trahie", dit-elle.