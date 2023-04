Charles Leclerc : Images impressionnantes de sa course-poursuite avec les voleurs de sa montre hors de prix

Un an après le terrible vol dont il a été victime, Charles Leclerc n'a toujours pas retrouvé sa montre. Dans la nuit du 18 avril 2022, le champion de Formule 1 s'emparait de sa Ferrari 488 Pista pour tenter de rattraper des individus lui ayant dérobé sa montre de luxe dans les rues de Viareggio, en Italie. Le 4 avril 2023, les Carabinieri italiens mis en ligne les vidéos de la course poursuite sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit très clairement le scooter et la voiture du pilote de la Scuderia Ferrari. Ce soir-là, le jeune Monégasque est abordé par des fans qui lui demandent un selfie. Cependant, les individus malintentionnés sont en réalité des voleurs. Pendant que le pilote de 25 ans s'exécute, les "fans" réussissent à lui dérober sa montre : une Richard Mille d'une valeur de plus 300 000 euros.

Les voleurs s'enfuient à bord d'un scooter pris en chasse par Charles Leclerc au volant de sa Ferrari 488 Pista. Malheureusement, le jeune homme ne parvient pas à les rattraper. Il y a quelques jours, Le Parisien a annoncé que les quatre suspects, originaires de Naples, auraient commis aussi plusieurs autres vols de montres de luxe. En revanche, mauvaise nouvelle pour Charles Leclerc : sa montre de luxe n'a pas été retrouvée par les forces de l'ordre.