Christiane Taubira cheveux détachés, lissés... ses rares changements capillaires

Le temps ne semble pas avoir beaucoup d'emprise sur Christiane Taubira. Son parcours est très riche au sein de la vie politique française depuis son militantisme en Guyane au début des années 1990 à sa nouvelle candidature pour la présidence de la République en cette année 2022. Mais une chose reste immuable depuis que les projecteurs sont braqués sur l'ancienne garde des Sceaux : sa coiffure. Pour autant, la femme politique qui vient de fêter ses 70 ans s'est parfois autorisée des changements capillaires.

Christiane Taubira a bien souvent opté pour une coiffure impeccable, composée de tresses attachées ensuite par un chignon, mettant notamment ainsi en avant son regard perçant. Ce look sobre est sa signature en tant que personnalité politique et publique, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas souhaité, de temps à autre, changer de style. Ainsi, sur le plateau de l'émission de Vivement dimanche en novembre 2008, la mère de quatre enfants avait laissé ses cheveux détachés, au côté de Ségolène Royal. Deux ans plus tard lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, elle avait également opté pour une chevelure bouclée et sans attache. Pour applaudir Guy Bedos à l'Olympia en 2013, l'ex-ministre de la Justice a posé au côté d'Anne Sinclair avec les cheveux lissés.

Des variations capillaires néanmoins rares pour Christiane Taubira, préférant de manière générale sa coiffure habituelle. L'approche des présidentielles ne va certainement pas l'autoriser souvent à se concentrer sur autre chose que sa campagne électorale, elle qui vient de remporter la primaire populaire mais peine à rassembler les différentes figures de la gauche.

Le 3 février 2022, la figure du mariage pour tous s'est rendu sur l'île d'Oléron pour aborder la question climatique et environnementale. Ce déplacement intervient peu après sa prestation sur le mal logement, mal accueillie par ses adversaires de la gauche. "Je sais survivre à ça", a déclaré la candidate guyanaise, refusant de répondre à la polémique concernant son intervention très critiquée devant la Fondation Abbé Pierre, où elle présentait ses propositions sur le logement, jugées floues et sans chiffrage. "J'ai l'habitude des attaques d'une très grande violence, je n'ai pas d'illusion dans cette campagne, ça n'est pas un sujet en soi, en tout cas, ça n'a pas d'effet sur ma détermination ni sur ma façon de réfléchir, de fonctionner, de faire ma campagne", a-t-elle expliqué devant la presse au port de la Cotinière, à Saint-Pierre d'Oléron, avec les mouettes en fond sonore. En début de semaine, ce sont certains visuels de la campagne "Les jeunes avec Taubira" qui ont été pointés du doigt pour leurs fautes d'orthographe.

La candidate, qui s'était déjà présentée en 2002 rassemblant 2,3% des votes au premier tour, est cette année créditée autour de 5 à 6% des intentions de vote.