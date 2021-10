Christina Milian à Paris avec M. Pokora : elle s'offre une folie piercing et montre tout !

Actuellement à Paris, Christina Milian profite du charme de la capitale. Partie en balade le 19 octobre 2021, la femme de M. Pokora a d'abord profité de soins de beauté à la clinique de l'hôtel Le Lutétia. Après un long moment cocooning et une séance de musculation par ultrasons, la maman de Violet (11 ans, née de son union avec le rappeur The-Dream) et de Kenna et Isaiah (5 mois et 1 an, fruits de son amour avec M. Pokora) a décidé de s'offrir un piercing Snug à l'oreille. Situé au niveau de l'anti-hélix, à l'endroit du repli intérieur du cartilage, ce piercing est réputé comme étant assez douloureux à réaliser car il traverse un cartilage épais.

Déterminée à repartir avec son nouveau bijou à l'oreille, l'interprète du titre When You Look At Me a filmé toute la séance avec la bijoutière qui a réalisé son piercing. Après avoir désinfecté l'(énorme) aiguille qui va transpercer le cartilage de Christina Milian puis enfilé des gants, la jeune femme s'apprête à commencer. "Inspirez et soufflez", lui chuchote-t-elle au moment de percer l'oreille droite de la chanteuse. "Ok Je l'ai fait ! Et je l'adore !", confie la chanteuse et actrice de 40 ans juste après l'intervention alors qu'elle filme plus en détails son nouveau bijou à strass.

Pour réaliser ce piercing, l'épouse de M. Pokora s'est rendue dans la bijouterie Djula et a choisi le bijou Piercing Barre Trio à 380 euros. Une adresse prestigieuse puisque la boutique a reçu il y a quelques jours l'influenceuse Chiara Ferragni venu également se faire percer les oreilles.

La chanteuse a ensuite rejoint son mari - actuellement au théâtre de la Madeleine dans la pièce Les Grandes Ambitions - pour profiter d'une soirée télé, ou plutôt soirée foot. Pour rappel, l'interprète du titre Les Planètes a joué récemment au stade vélodrome pour le match des Héros. Avec JUL, Drogba et Papin, le chanteur a joué lors de ce match caritatif pour la fondation Didier Drogba qui lutte pour l'accès à l'école pour les enfants de Côte d'Ivoire.