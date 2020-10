Christine Haas : Son lien de parenté avec... Michel Sardou

En voilà une qu'elle n'avait pas vue venir. Christine Haas, célèbre astrologue qui dévoile ses prévisions sur les ondes de la radio RTL, fait partie bien malgré elle d'une grande dynastie d'artistes. Elle est tout simplement la soeur d'Elisabeth Haas, dite Babette... la deuxième épouse de Michel Sardou. Automatiquement, elle est la tante des enfants que le couple a eus en 1974 et 1978 : Romain, l'écrivain, et Davy.

Babette, son seul amour

Michel Sardou est un bourreau des coeurs. Lui qui fredonnait La Maladie d'amour en 1973 en a été victime cette année-là. Il n'avait que 26 ans. Marié à Françoise Pettré, il a rencontré Elisabeth Haas et n'a pu s'empêcher de succomber. Pour elle, il a quitté sa femme. En 2012, il dira d'elle, dans les colonnes du magazine Paris Match, qu'il n'a eu "qu'un seul amour" dans sa jeunesse : Babette. "Sinon, il y avait comme des allées et venues", précisait-il, visiblement sans craindre de vexer quiconque. Le problème, c'est que quand elle est tombée enceinte de leur premier enfant, Françoise aussi. Les deux aînés du chanteur – Cynthia et Romain – sont donc nés dans un contexte chaotique à un mois d'intervalle.

Sacré famille !

Il a beau dire qu'il n'a vibré que pour une femme, Michel Sardou n'a pas connu qu'une seule romance. Avec Babette, l'artiste a vécu la passion, avec ce qu'elle a de bon et de mauvais. Tumultueuse, leur relation s'est terminée après une vingtaine d'années. Les infidélités du chanteur auront entraîné leur divorce en juin 1999. Un mal pour un bien ? L'interprète des Lacs du Connemara a connu une troisième noce avec l'ancienne rédactrice en chef de Elle, Anne-Marie Périer. Il est aujourd'hui grand-père de cinq petits-enfants – Loïs, la fille de Sandrine ; Aliénor, Gabriel et Victor-Scott, les enfants de Romain et Lucie, la fille de Davy.