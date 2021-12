Claire Chazal tentée par la chirurgie esthétique : "Je pourrais en faire..."

Elle incarne, depuis tant d'années, le chic à la française. Depuis six ans, Claire Chazal n'est plus le visage du journal télévisé de TF1, certes, mais elle n'a jamais cessé de pratiquer sa profession. Présentatrice de Passage des arts sur France 5, elle a également prêté ses traits à la narratrice de l'adaptation de Peau d'âne qui s'est joué, en 2018, au théâtre Marigny. Elle a même repris les rênes de l'émission Le grand échiquier, lancé par Jacques Chancel en 1972, en septembre dernier.

Ca me fait peur. Je ne veux pas changer de visage

Vous l'aurez compris, Claire Chazal n'est pas prête à quitter nos postes de télévision. Pour autant, la présentatrice ne s'affole pas du temps qui passe, ni du fait d'avancer dans la vie sous le regard des spectateurs. La chirurgie esthétique ? "Je pourrais en faire, c'est vrai, avoue-t-elle dans les colonnes de Paris Match. Mais je préfère ma maquilleuse, qui me connaît depuis trente ans. Elle sait très bien comment s'y prendre pour lisser. Au fil des ans, il y a plus de boulot ! Mais, non, je n'ai pas envie de bistouri, d'injections. Ca me fait peur. Je ne veux pas changer de visage. Attention, je ne désapprouve pas du tout ! Mais les transformations, ça n'est pas pour moi. Et j'aime voir les rides, l'âge, le naturel."

Claire Chazal, en couple ou célibataire ?

Son apparence est scrutée, semaine après semaine, mais qu'importe. Beauté cathodique, Claire Chazal a toujours eu la cote auprès de ces messieurs et a été mariée à Xavier Couture, mais aussi en couple avec Patrick Poivre d'Arvor, Philippe Torreton et Arnaud Lemaire. Et Roschdy Zem dans tout ça ? Lors de la cérémonie des César 2020, le comédien - récompensé pour son rôle dans Roubaix, une lumière - avait son bras posé sur les épaules de l'animatrice. "On est de vieux amis, et je l'aime beaucoup, explique-t-elle en précisant qu'elle est célibataire. J'ai d'autres amis qui sont seuls par choix. J'aime aller au cinéma seule, voir une expo seule. J'aime être libre de mes jugements, ne pas être influencée." Madame est donc, toujours, un coeur à prendre...

