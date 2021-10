Claude (Koh-Lanta) arrogant et sexiste ? Deux anciens candidats balancent dans TPMP

Dans Touche pas à mon poste ce 6 octobre, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont souhaité réagir aux nombreuses critiques visant Claude, candidat emblématique de l'émission et chouchou de la saison anniversaire Koh-Lanta : All Stars. En effet, sur les réseaux sociaux, le chauffeur de maître, qui fait partie des plus grands aventuriers du jeu, a été taxé d'"arrogant" par les téléspectateurs, après la diffusion de l'épisode du 5 octobre.

"C'est la star du jeu mais il s'en prend plein la tronche" a assuré Cyril Hanouna, grand ami du candidat. Le trublion du PAF a invité deux anciens participants pour qu'ils donnent leurs avis : Mohamed (Koh-Lanta : Le choc des héros) et Charlotte (Koh-Lanta : L'île des héros). Cette dernière, qui a côtoyé Claude en 2020, a fait des révélations choquantes sur lui. "Il m'a rabaissé en temps que femme, il se moquait de moi, de mon physique, disant que je n'étais pas sportive", a-t-elle lancé. "C'est un manipulateur, c'est un fin stratège, quelqu'un qui peut être arrogant. Je ne vois pas pourquoi les gens sont étonnés. J'ai été la seule à voir clair dans son jeu et la seule à voter contre lui".

Face à ces accusations très graves, Mohamed demande si la production a filmé ces scènes. Avant d'ajouter : "De là à être aussi macho, ce n'est pas l'image de Claude que j'ai". La jolie brune nuance ensuite son propos. "Il y a des moments où l'on rigolait ensemble... Mais il n'est pas que manipulateur et arrogant. Mais il l'est".

Guillaume Genton, le pro des médias, a rappelé que Claude est peut-être victime de sa notoriété. "Starifier les candidats n'est pas une bonne chose. On a l'impression qu'il a pris la grosse tête et qu'il mène le jeu. Il gagne beaucoup d'argent avec les marques aujourd'hui". Géraldine Maillet, quant à elle, a déclaré que Claude Dartois aurait certainement eu droit à un traitement de faveur durant cette saison. "J'ai entendu dire qu'il était un peu chouchouté par la production et qu'il aurait fait un pacte." Une information que Charlotte a immédiatement confirmé. "Claude a fait le casting, il y a tout ses copains. C'est ennuyant à voir", a noté la jeune femme.