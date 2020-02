Clémence Botino (Miss France 2020): "L'after-couronnement c'est soudain" (EXCLU)

Quel honneur d'être élue plus belle femme de France ! C'est le cas de la belle Clémence Botino qui a remporté la couronne de Miss France 2020 en décembre dernier. Depuis, la jeune femme de 23 ans écume les plateaux télévisés et enchaîne les interviews. Un rythme effréné sur lequel la jolie Guadeloupéenne a accepté de s'exprimer auprès de Purepeople.com.

Pour Clémence Botino, cela ne fait aucun doute, la notoriété et la médiatisation soudaines sont ce qu'il y a de plus compliqué à vivre lorsque l'on devient Miss France. "Franchement, la première semaine, c'est soudain, je pense qu'il n'y a pas plus soudain que Miss France... En tant que jeune candidate, on se projette jusqu'au couronnement, mais on imagine jamais 'l'after-couronnement' ["l'après-couronnement", NDLR], explique-t-elle. C'est vraiment la grosse surprise ! On enchaîne toutes les interviews du jour au lendemain, on se retrouve à répondre à énormément de questions..."

Mais dans le cas de Clémence Botino, la "surmédiatisation", comme elle le dit, a également touché sa famille. Une épreuve difficile pour la jeune femme qui protège farouchement sa vie privée. "Ma famille a aussi été mise sur le devant de la scène puisque mes parents ont été interviewés, mon frère, mes grands-parents... du jour au lendemain, c'est un peu nouveau", raconte-t-elle. Fort heureusement pour notre nouvelle reine de beauté, elle est très bien entourée, ce qui lui a, selon elle, grandement facilité la tâche. "Je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie pour le coup, donc j'ai été assez satisfaite", se félicite-t-elle, avouant toutefois avoir vécu des premières semaines "perturbantes".

Cette notoriété, il n'y a pas que dans l'Hexagone que Clémence Botino en fait l'expérience. De retour en Guadeloupe pour quelques jours, la jeune femme a été accueillie en véritable reine, accompagnée de sa compatriote Ophély Mézino. "Je savais qu'il y aurait un peu de mouvement, mais je n'étais pas du tout préparée pour ça. (...) La région de la Guadeloupe a mis le paquet pour nous !", explique-t-elle avec un grand sourire. "Franchement c'était magique, j'aurais aimé le revivre dix fois", conclut la belle, les yeux rêveurs.

