Clémence Castel (Koh-Lanta) et Marie : le couple connecté pendant le jeu, à 15 000 km de distance !

Pour tourner Koh-Lanta, La Légende, saison qui célèbre le vingtième anniversaire du jeu de survie, la production a fait appel à "la crème de la crème". Parmi les vingt aventuriers au casting, Clémence Castel. La jolie brune aux yeux clairs a déjà participé trois fois au programme – elle est ressortie grande gagnante de Koh-Lanta : Pacifique en 2005 et Koh-Lanta : Le Combat des héros en 2018 – c'est en nouvelle femme qu'elle appréhende cette quatrième aventure. Il faut dire que sa vie a changé : elle est désormais en couple avec Marie, après avoir passé douze ans avec son ex-compagnon Mathieu Johann.

Tout le long de son aventure, Clémence Castel a sans aucun doute pensé très fort à ses deux garçons Louis (11 ans) et Marin (7 ans), nés de sa relation passée avec l'ex-candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004). Sa compagne Marie était également dans ses pensées. Loin des yeux, mais près du coeur. D'ailleurs, la jeune femme a vécu à distance et à sa manière sa propre aventure, tandis que Clémence Castel surmontait le manque de confort et les différentes épreuves, physiques et morales.

Lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram mercredi 6 octobre 2021, la double gagnante de Koh-Lanta a été interrogée sur le ressenti de Marie durant l'aventure. "Elle trouve que j'ai fait mon possible pour m'en sortir malgré le contexte peu favorable ! Et je vois dans ses yeux qu'elle est fière de moi...", lance la jeune maman de 37 ans. Et de préciser qu'elles ont finalement souffert ensemble, malgré les kilomètres qui les séparaient : "Il était temps que je rentre, elle a perdu autant de kilos que moi durant mon absence !"

La séparation a été difficile pour le couple. Rappelons que c'est en 2019 que Clémence Castel et Marie sont tombées amoureuses l'une de l'autre et que depuis, elles ne s'étaient plus jamais quittées. Ce quatrième Koh-Lanta marque un tournant dans la vie de l'apprentie Robinson, décidée à s'assumer dans le jeu comme au quotidien. C'est ainsi qu'elle a officialisé sa relation avec sa belle – et fait par la même occasion son coming-out – en juillet dernier, juste avant la diffusion de Koh-Lanta, La Légende. Un mois plus tard, en août 2021, le couple s'est pacsé dans la plus grande discrétion !