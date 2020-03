Clotilde Courau envoûtante en crème, Rossi De Palma frigorifiée par la pluie

Quand on dit que la mode fait la pluie et le beau temps de notre capitale, on ne vous ment pas ! Alors que la Fashion Week de Paris bat son plein, les férus de style de la planète entière se sont réunis dans le 7e arrondissement pour applaudir les créations griffées Valentino. Et il aura fallu affronter les intempéries pour atteindre le Saint Graal. Au programme du dimanche 1er mars 2020 : de jolis nuages, suivis de belles averses. Mais au diable le vent, le froid et autres déconvenues. Entre les parapluies, les capes et les chapeaux, les célébrités étaient parfaitement bien équipées aux abords des Invalides.

À l'entrée du bâtiment datant du XVIIe siècle, juste avant l'infinité du catwalk, une apparition immaculée a fait crépiter les flashs des photographes. Dans une longue tenue aux teintes sable et aux mille franges fines, Clotilde Courau semblait tomber tout droit du ciel. Malgré le temps gris, elle n'avait pas oublié d'enfiler ses lunettes de soleil. Non loin de là, l'actrice géniale Rossy de Palma était recouverte d'une longue étole sombre pour se protéger de la météo aléatoire. À chacun son style...

Véritable événement, le défilé Valentino a rassemblé de nombreux talents. Venus découvrir la collection de prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021 : Virginie Ledoyen, Jeanne Damas, Izabel Goulart, la brillante chanteuse Janelle Monáe, Iris Law – la fille de Jude Law et Sadie Frost – et son compagnon Jyrrel Roberts, Pixie Geldof, Angela Bassett – American Horror Story, saisons 3, 4, 5 et 8 –, Caroline Daur, Elena Perminova, Lola Le Lann, Irina Shayk, Zoey Deutch, Mohammed Al Turki, Sita Abellan, Lana El Sahely, Helena Bordon, Bianca Brandolini d'Adda, Maggie Rogers, Lachlan Watson ou encore Pernille Teisbaek. Les petits veinards...