Clovis Cornillac et le "viol conjugal" : une séquence très compliquée... en présence de son épouse

Tournage compliqué pour Clovis Cornillac, qui s'apprête à devenir l'homme le plus détesté de France. Son personnage, en tout cas, puisqu'il interprète Grégory, coupable de viol conjugal, dans le téléfilm Après le silence, réalisé par Jérôme Cornuau et diffusé sur France 2 le mercredi 16 novembre 2022. A quelques jours de la marche Noustoutes, organisée contre les violences subies par les femmes, le comédien et sa partenaire de jeu, Caroline Anglade, se frottent donc à un défi difficile, mais à un message extrêmement important, projeté à la télévision sur heure de grande écoute.

Les scènes sont très pudiques

"Je sais qu'on ne va pas m'aimer, explique Clovis Cornillac dans les pages du magazine Télé-Loisirs. Je n'y suis pas allé pour ça." Fatalement, l'acteur n'a pas pu puiser dans son vécu et a dû faire au maximum pour paraître réaliste, tout en s'assurant que Caroline Anglade, qui incarne Marina, son ancienne compagne, se sente bien. Même lors du tournage de séquences de viol ou de violences. "Je connais bien Jérôme Cornuau, il n'y a pas plus doux que lui, assure-t-il heureusement. Les scènes sont très pudiques, ce sont surtout les visages qui sont filmés. Une fois que la complicité existe avec sa partenaire, ça reste du jeu. Mais je demande toujours si je peux poser une jambe ou un bras là, pour éviter de faire mal ou de mettre mal à l'aise."

On me le reproche quelques fois

Difficulté supplémentaire pour Clovis Cornillac : son épouse, Lilou Fogli, fait également partie du cast de cette fiction France 2. Dans Après le silence, elle interprète l'officier de police Sophie Raynaud et a soigneusement évité de parler travail une fois à la maison... même si son mari - qu'elle a épousé en août 2013 - a pour habitude de beaucoup évoquer son métier une fois qu'il retrouve sa famille le soir. "On me le reproche quelques fois, admet-il. Mas on est suffisamment absorbé toute la journée. Si l'on ressasse encore le soir, ça ne s'arrête jamais !"

