Code Quantum : Mort de Dean Stockwell, le légendaire interprète du contre-Amiral Al

"Oh bravo". Cette phrase vous évoque sans doute de doux souvenirs des années 1990. Cette époque où le docteur Samuel Beckett traversait le temps et l'espace pour posséder des inconnus et leur permettre de réparer les erreurs du passé. Dans sa quête, le héros de Code Quantum bénéficiait heureusement de l'aide de Ziggy, un ordinateur hybride, et de celle de l'hologramme du contre-Amiral Al Calavicci. Il est, hélas, l'heure de se recueillir. Dean Stockwell, le comédien qui incarnait le malicieux homme au cigare virtuel, est décédé le 7 novembre 2021 à l'âge de 85 ans.

Son apparition dans cette sitcom de science-fiction lui avait apporté gloire et succès auprès d'un large public. Ses facéties télévisées en tant que Al avait même rapporté, à Dean Stockwell, le Golden Globe du Meilleur second rôle en 1990. Et pourtant, le comédien était loin d'être l'homme d'un seul rôle. Il avait débuté sa carrière, très jeune, à l'âge de 9 ans au cinéma. Ses apparitions dans La Vallée du jugement, de Tay Garnett et dans Escale à Hollywood, de George Sidney, en 1945, lui avaient même offert le statut d'enfant-star... jusqu'à ce qu'il ne transforme l'essai, une fois adulte.

En 71 ans de carrière, Dean Stockwell a eu l'occasion de tourner pour les plus grands. Il a notamment eu de très beaux seconds rôles dans des productions de David Lynch, notamment dans le film Dune originel, dans Blue Velvet ou dans Wim Wenders. Chouchou des Golden Globe - il a obtenu son premier en 1948 pour sa performance dans Le Mur Invisible, d'Elia Kazan - , l'acteur avait même été nommé aux Oscar pour avoir joué auprès de Michelle Pfeiffer dans Veuve mais pas trop. En 2014, Dean Stockwell avait retrouvé son Sam de l'époque Code Quantum, alias Scott Bakula, dans un épisode de la série NCIS: Nouvelle-Orléans. Mais on ne l'a plus vu, ni au théâtre, ni à la télévision, ni au cinéma, depuis le drame Entertainment en 2015...