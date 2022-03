Colin Farrell dévoile sa surprenante technique pour lutter contre ses "penchants alcooliques"

Phone Game, Minority Report, Miami Vice - Deux Flics à Miami... Colin Farrell possède une impressionnante filmographie. Il y ajoute un des films les plus attendus de l'année 2022, avec The Batman. L'acteur en a fait la promo en se prêtant au jeu de l'interview, l'occasion de revenir sur son combat contre son alcoolisme.

Colin Farrell s'est entretenu avec Public. L'acteur de 45 ans a répondu à des questions très cash sur sa vie amoureuse mouvementée (il est désormais célibataire depuis de nombreuses années) et ses deux enfants, James et Henry (18 et 12 ans), nés de précédentes relations avec Kim Bordenave et Alicja Bachleda-Curuś. Colin attribue justement sa victoire sur son addiction à l'alcool à ses garçons.

Les crêpes belges, remède efficace contre l'alcool !

"Ils ont été témoins de phases de ma vie où j'étais très abîmé à cause de mes actes ou de mes dérives. Parfois, je n'ai pas été à la hauteur avec eux. Mais ils ne m'en ont jamais tenu rigueur. Ce sont des battants ! Ils m'ont appris à me délester de mon sac de merdes", confie d'abord l'acteur, qui s'est ressaisi grâce à eux.

Colin Farrell révèle ensuite son astuce pour vaincre l'alcoolisme : "Il y a quelques années, j'ai tourné le film 'Bons Baisers de Bruges' en Belgique [sorti en 2008, NDLR]. Je ne buvais déjà plus et j'avais à portée de gosier des centaines de bières. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai dû lutter. Pour calmer mes penchants alcooliques, je me suis rabattu sur les crêpes locales ! Une autre tuerie moins nocive !"

Par le passé, Colin Farrell fut aussi accro à la drogue et aux anti-douleurs. Le comédien a suivi une cure de désintoxication à la fin de l'année 2005, traitement qui l'a temporairement éloigné de Hollywood.

Débarrassé de ses addictions, le bel Irlandais est désormais un homme en excellente forme ! Il l'a encore prouvé en décembre dernier, au cours d'un simple footing sur les hauteurs de Los Angeles. Le comédien avait fini sa course torse nu et suscité de nombreuses réactions après publication de ses photos en plein effort.

Métamorphosé dans The Batman, Colin Farrell y incarne le personnage d'Oz, rôle qui aurait nécessité qu'il prenne du poids. La production est parvenue à contourner le problème en imaginant "un costume spécial avec des prothèses". "La première fois que j'ai voulu le tester dans la réalité, je suis allé dans un Starbucks avec. Les gens étaient bouche bée", confie-t-il à Public.

Retrouvez l'interview de Colin Farrell dans Public n°973, en kiosque ce vendredi 4 mars 2022.