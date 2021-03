Coline Berry-Rojtman privée de sa soeur Joséphine par leur père : "Je n'ai pas le droit de la voir"

En marge de l'enquête menée par la Brigade des mineurs de Paris, depuis sa plainte déposée fin janvier, Coline Berry-Rojtman multiplie les interventions dans les médias. Après un passage remarqué au micro d'Europe 1 lundi, la fille de Richard Berry est revenue sur ses accusations d'inceste sur BFM TV, ce 4 mars 2021. Devant Bruce Toussaint, celle qui est aujourd'hui âgée de 44 ans a notamment évoqué sa non relation avec sa plus jeune demi-soeur Joséphine (28 ans), née du mariage passé de son père avec l'actrice Jessica Forde.

Après sa relation avec la comédienne Catherine Hiegel, la mère de Coline, puis son union avec la chanteuse Jeane Manson, Richard Berry s'est remarié avec Jessica Forde au début des années 1990. Il s'est ensuite mis en couple avec l'actrice Pascale Louange, la mère de sa troisième fille Mila (6 ans). Contrairement à ce qu'affirme son père, la démarche de Coline Berry-Rojtman de porter plainte pour des agressions sexuelles incestueuses - qui seraient survenues lorsqu'elle était enfant, au début des années 1980 - ne serait en rien sous le coup de l'impulsivité. La quadragénaire aurait même évoqué ces faits (présumés) avec plusieurs membres de son entourage dès ses 20 ans, y compris avec Jessica Forde.

"J'ai eu des craintes vis-à-vis de ma soeur Joséphine, donc je m'en suis ouverte à l'époque à sa maman, a-t-elle affirmé sur le plateau de BFM TV mardi. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui a mis tant d'années à sortir. Ça a mis tant d'années à être mis sur le devant de la scène publique, déjà dans toute la famille, mais moi j'en ai parlé très tôt." Si au sein de sa famille Coline Berry-Rojtman peut compter sur le soutien de sa mère, la comédienne Catherine Hiegel, mais aussi sur ceux de sa tante Josiane Balasko et de sa cousine Marilou Berry, elle serait en revanche privée de tout contact avec une partie de ses proches, dont sa demi-soeur Joséphine : "Je n'ai pas le droit de voir ma plus jeune soeur, je ne l'aie jamais vue, je ne l'aie jamais rencontrée, au prétexte que je serais toxique."