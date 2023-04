Couronnement de Charles III : le prince Harry très hésitant, les coulisses des discussions interminables avec son père

Il aura fallu plusieurs semaines pour savoir si le prince Harry et Meghan Markle seraient présents au couronnement du roi Charles, attendu le samedi 6 mai. Ce mercredi 12 avril en fin de journée, le palais de Buckingham a vendu la mèche via un communiqué dans lequel il était confirmé que le duc de Sussex ferait le déplacement. C'est toutefois sans sa femme Meghan Markle, désireuse de rester en Californie auprès de ses enfants Lilibet, 1 an et Archie, 4 ans le même jour, que le prince Harry assistera à la cérémonie. Affronter les membres du clan sans son soutien le plus précieux ne fait pas peur à Harry, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Déjà lors des funérailles de son grand-père le prince Philip, Harry faisait face aux regards inquisiteurs des Windsor.

C'est donc en solo qu'Harry entrera dans l'enceinte de l'abbaye. Pas de femme ni d'enfants. S'il a fini par céder et s'il a accepté d'assister à l'événement, le duc de 38 ans avait à coeur de connaître le plan précis des sièges à Westminster. Plusieurs sources ont indiqué au Daily Mail que le prince Harry avait insisté pour connaître sa place et surtout l'identité des personnes qui se tiendraient aux alentours. A priori, le prince se serait montré "préoccupé" par la question, raison pour laquelle il aurait autant tardé à confirmer sa venue.

"Harry était désireux de connaître, probablement parce qu'il voulait l'approuver, quel était le plan de salle à l'abbaye. Il y a eu de nombreux échanges sur les personnes derrière qui il serait assis s'il venait. Et qui serait derrière eux" apprend-on. Ces échanges s'apparentaient à "un ping-pong transatlantique" avant le dénouement. Visiblement, les noms de ces mystérieux membres de la famille royale lui allaient étant donné que le prince a indiqué qu'il serait présent. S'agit-il des princesses Eugenie et Beatrice, les cousines qui ne l'ont jamais lâché depuis son départ en Amérique ? Réponse dans 3 semaines.

Des retrouvailles glaciales attendues

Une chose est sûre : le prince Harry ne risque pas de se voir ouvrir grand les bras de la part de Kate Middleton ou encore William dès son arrivée sur le sol britannique. S'il était encore à Londres il y a quelques jours pour assister à un procès important, le duc de Sussex a pris soin d'éviter son père, en voyage en Allemagne, et son grand frère. Peut-être a-t-il eu peur des représailles ou de l'accueil que son aîné allait lui réserver en le voyant débarquer. Il faut dire que les dernières confidences qu'il a faites à son sujet ont de quoi secouer...