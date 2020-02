Meghan Markle et Harry vont-ils boycotter le mariage de la princesse Beatrice ?

Le prince Harry et Meghan Markle ont-ils pris leurs distances au point de manquer le mariage de la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi prévu le 29 mai 2020 à St James Palace ? Dès le 31 mars prochain, ils quitteront officiellement leurs rôles de membres actifs de la famille royale pour mener une vie plus paisible entre le Canada et Los Angeles.

"Bien sûr qu'Harry et Meghan seront invités [au mariage de Beatrice, NDLR], mais il ne tient qu'à eux de décider d'y assister ou non, a commenté un ami de la famille royale au Telegraph mardi. Le problème avec Harry et Meghan est qu'ils se pensent plus importants que l'institution. C'est si dommage que les choses aient pris cette tournure." De façon contradictoire, des sources du New York Post affirment que les Sussex feront bel et bien le voyage jusqu'à Londres pour le mariage.