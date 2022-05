Cristiano Ronaldo affiche ses abdos saillants sous le soleil, Georgina Rodriguez bien plus effacée...

C'est un drame qui semblait difficile à surmonter et pourtant, trois semaines après la mort de son fils lors de l'accouchement de sa compagne Georgina Rodriguez, le footballeur Cristiano Ronaldo a tente d'afficher une mine meilleure, pour continuer de remonter la pente. Le 18 avril dernier, la star portugaise annonçait avec beaucoup d'émotion que l'un de ses deux jumeaux n'avait pas survécu à l'accouchement. Une terrible nouvelle qui a plongé sa famille dans la tristesse, même si malgré tout sa petite fille est en très bonne santé.

Seulement quelques jours après, l'attaquant de 37 ans faisait son grand retour sur les terrains de football de manière éclatante en étant buteur très rapidement. Il faut dire que la vague d'hommages de la part des fans de foot a dû lui faire chaud au coeur. Trois semaines après, les choses semblent aller déjà mieux pour Cristiano Ronaldo et sa compagne de 28 ans. Il y a quelques heures, le Portugais a publié une photo sur son compte Instagram qui devrait ravir ses fans. Suivi par plus de 439 millions d'abonnés sur la plateforme, il est la personnalité la plus populaire du réseau social.

Le couple à bord d'un yacht en pleine mer

Sur la photo mise en ligne, on peut voir Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez profiter d'un beau moment à deux, pendant un petit séjour en amoureux. Torse nu, le beau gosse affiche une plastique toujours aussi irréprochable. Souriant, il a l'air de vouloir se montrer heureux et apaisé et il profite au maximum du beau temps sur un yacht en pleine mer. À ses côtés, la bomba latina a l'air malheureusement beaucoup moins en forme, peut-être fatiguée par l'arrivée de sa petite Bella Esmeralda trois semaines plus tôt et par l'épreuve qu'ils viennent de vivre. Casquette sur la tête et lunettes de soleil, elle n'affiche pas la même énergie que son compagnon, mais cela peut se comprendre tant un nouveau bébé requiert une attention de tous les instants dans les premiers mois. En tout cas, la publication a fait son effet et en seulement quelques heures, elle a déjà reçu plusieurs millions de likes.