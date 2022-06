Cristiano Ronaldo : Beau message pour les 12 ans de son fils, qui grandit trop vite à son goût !

C'est l'heure des vacances pour Cristiano Ronaldo et sa famille, mais pas seulement puisque ce vendredi 17 juin, son fils Cristiano Junior fête ses 12 ans ! Après une saison pour le moins compliquée, la star du foot a bien mérité un peu de repos. Revenu en Angleterre cette année du côté de Manchester, le Portugais a vécu une année faite de hauts et de bas. Souvent énervé sur le terrain, l'attaquant de 37 ans tout comme son équipe n'ont pas vraiment brillé. À côté de ça, le compagnon de Georgina Rodriguez a dû affronter le pire, la perte de l'un de ses deux jumeaux pendant l'accouchement qui a eu lieu fin avril.

Un drame que Cristiano Ronaldo a mis plusieurs semaines a surmonté et malgré l'arrivée de la petite Bella Esmeralda dans la famille, la douleur est forcément toujours présente. Pour oublier tout ça, il vient de partir en vacances avec sa petite famille et aujourd'hui le clan du Portugais fête une journée toute particulière puisque son fils aîné Cristiano Junior fête ses 12 ans ! Pour l'occasion, le coéquipier de Raphaël Varane à Manchester a publié une photo de son garçon et lui à bord de leur jet privé. Un cliché plutôt drôle puisque le footballeur est en pleine sieste, une fleur accrochée à l'oreille.

Comme le temps passe vite... ?! Est-ce qu'on va encore jouer ensemble ?!

Cristiano Junior est lui bien éveillé et profite du vol au côté de son père, qui a donc choisi cette photo pour lui faire une belle déclaration. "Joyeux anniversaire mon fils ! Comme le temps passe vite... ?! Est-ce qu'on va encore jouer ensemble ?! Le plus important c'est de continuer à être le garçon que tu es avec un coeur énorme ! Bonne chance, fiston ! Papa t'aime très fort", écrit Cristiano Ronaldo. Une belle preuve d'amour qui a semble-t-il beaucoup plu aux fans du Portugais puisqu'en seulement quelques heures la publication a déjà reçu plus de 3,4 millions de likes.