Cristiano Ronaldo révèle ce qu'il a fait des cendres de son défunt fils : "Le moment le plus difficile de ma vie"

C'est une épreuve qui va marquer à tout jamais la vie de Cristiano Ronaldo et même encore aujourd'hui le footballeur vit des moments compliqués. Le 18 avril dernier, sa compagne Georgina Rodriguez et lui ont publié un émouvant message sur les réseaux sociaux pour indiquer la mort de leur fils lors de l'accouchement. "C'est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre bébé est mort. C'est la plus grande douleur que n'importe quel parent puisse ressentir", ont-ils écrit pour annoncer la nouvelle.

Un moment très compliqué pour toute la famille, qui a dû faire preuve de solidarité et a également pu compter sur de nombreux soutiens et même les plus inattendus. En début de semaine, Cristiano Ronaldo a accordé une interview au journaliste Piers Morgan dans laquelle il se lâche comme rarement et révèle de nombreuses choses sur les derniers mois. Il a notamment dévoilé la très belle attention de la famille royale, qui lui a envoyé une lettre de condoléances après la perte de son garçon. Il a également évoqué ses enfants et la difficulté pour leur annoncer la disparition de leur petit frère. "Après une semaine, je me suis dit : 'Soyons francs, et soyons honnêtes avec les enfants, disons que, Ángel, c'est son nom, est allé au paradis'", a raconté le quintuple Ballon d'Or.

Angel repose désormais à côté du père de Cristiano

S'il n'a pas eu la chance de connaître son fils, le footballeur de 37 ans reste malgré tout marqué par sa présence. "Ce que j'aime le plus est qu'Ángel fait tout de même partie de leur vie. Je ne vais pas mentir à mes enfants, mais ça a été un processus difficile", avoue-t-il lors de cette interview qui a beaucoup fait parler. S'il considère cette épreuve comme "le moment le plus difficile de sa vie", Cristiano Ronaldo a tenu à conserver les cendres de son défunt fils avec lui et comme il le révèle dans l'interview, il les garde dans une chapelle chez lui, juste à côté de celles de son père, José Dinis Aveiro, décédé en 2005 des suites d'une maladie du foie.

Toujours meurtri par le décès de son fils, Cristiano Ronaldo peut néanmoins trouver du réconfort auprès des siens et notamment de sa petite Bella Esmeralda, qui doit certainement lui apporter beaucoup de bonheur.