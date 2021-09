Cyril Hanouna ému : il reçoit en direct un cadeau de la part de Jean-Paul Belmondo

Cyril Hanouna a reçu un cadeau très symbolique de la part de Jean-Paul Belmondo. Sur le plateau de Balance ton post, l'animateur de 46 ans a été très touché de recevoir un présent des mains de Jeff Domenech, réalisateur et ami proche de l'acteur, décédé lundi dernier à 88 ans. "Je sais à quel point tu aimais Jean-Paul et il t'appréciais", a déclaré Jeff Domenech à celui qui se fait affectueusement appeler "Baba". "Comme tu le sais, de temps en temps, Jean-Paul matait TPMP. En 1975, il a tourné dans un film qui s'appelle L'Incorrigible. Alors, je me permets de t'offrir une photo de ce film et elle est dédicacée par Jean-Paul", termine l'homme de cinéma, avant de se lever et de donner son cadeau à Cyril Hanouna, très ému par ce geste.

"Je suis moins incorrigible que Jean-Paul...", déclare-t-il en découvrant son présent. "Mais comme tu es l'incorrigible de la télé, ça tombe bien", le coupe le réalisateur, heureux de lui avoir fait cette surprise. "Tu la mettras sur ton bureau, il veillera sur toi", poursuit-il, en retournant à sa place. "J'espère qu'il veillera sur moi. Je sais qu'il va me manquer à la boxe, parce qu'il était toujours là", ajoute le trublion du PAF, les yeux rouges.

Assis au côté de Vladimir Cosma, Cyril Hanouna a été invité par la famille Belmondo pour assister, plus tôt dans la journée, à l'hommage national consacré au comédien, aux Invalides. "C'était très émouvant, très réussi et quand le cercueil est parti avec la musique du Professionnel en fond sonore, je vous jure que tout le monde avait les larmes aux yeux", a confié le présentateur, dans Touche pas à mon poste. Avec Bernard Montiel, ils sont revenus sur les moments forts de cette cérémonie nationale, qui a regroupé de nombreuses personnalités du cinéma, du sport et de la politique, sans oublier des fans de Bébel, qui ont fait le déplacement pour dire adieu à la légende.