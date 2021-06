Danse avec les stars, de retour : une bande-annonce dévoilée et le casting bientôt annoncé ?

Préparez-vous à vous déhancher et à enchaîner les pas de salsa et de cha-cha-cha car la onzième saison de Danse avec les stars se précise enfin ! Après une saison annulée en catastrophe en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus, le programme phare de TF1 est attendu à la rentrée prochaine. La chaîne a décidé de donner un petit avant-goût aux téléspectateurs en dévoilant une toute première bande-annonce, lors de la mi-temps du match de football perdu de la France contre la Suisse lundi 28 juin 2021. Un joli coup de promo qui a permis à des millions de personnes de ne pas passer à côté de l'information.

"Devinez qui est bientôt de retour. Danse Avec Les Stars, prochainement sur TF1", a-t-il également été posté sur Twitter dans la soirée. Sur les images partagées, on découvre l'animateur Camille Combal au look négligé et en train de regarder la télé lorsqu'il tombe sur l'annonce du retour de l'émission à l'antenne. Camille Combal se retrouve alors en un claquement de doigts sur le plateau qui se forme autour de lui tandis qu'il craint de ne pas être encore prêt. Les commentaires ne se sont pas faits attendre et les internautes ont notamment exprimé leur grande hâte de retrouver les soirées endiablées que propose l'émission.