Danse avec les stars : Une danseuse plantée au dernier moment par une star "mondialement connue"

La saison 12 de Danse avec les stars se prépare. Ces derniers jours, des informations concernant la prochaine édition tombent au compte-gouttes. Ce jeudi 4 août 2022, c'était au tour d'une danseuse professionnelle de faire une annonce.

Marie Denigot a été révélée au grand public en 2016, lors de la saison 7 de Danse avec les stars. Pour sa première aventure, elle avait foulé le parquet avec l'humoriste Artus. Ensemble, ils se sont hissés jusqu'en finale mais ont été éliminés face à Camille Lou et Grégoire Lyonnet et Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova (les vainqueurs). La saison suivante, elle a réalisé le même parcours avec le chanteur et acteur Lenni-Kim. Ils s'étaient inclinés face à Agustin Galiana et Candice Pascal. Mais l'année suivante, elle avait été écartée et n'avait pas fait son retour depuis.

Pourtant, elle aurait dû faire partie de la saison 12 diffusée à l'automne prochain. Mais un imprévu est venu tout bouleverser comme elle l'a confié sur Instagram. "Cet été j'aurais dû vous annoncer mon retour sur @dals_tf1. Tout était prêt pour que je revienne sur l'émission après 2 saisons de pause, tout était mis en place vis à vis mon école de danse et de mes compétitions. Je me faisais une joie immense de vous retrouver et retourner chaque semaine sur le parquet de l'émission qui a changé ma vie en 2016. Malheureusement la célébrité avec qui je devais faire paire, qui réside à l'étranger, n'a pas pu arriver en France suite à d'importants problèmes familiaux, à quelques jours du lancement des entraînements", a-t-elle tout d'abord écrit. Marie Denigot a ensuite précisé qu'elle était "terriblement déçue" mais que la santé passait avant-tout.

"La production a été extrêmement bienveillante à mon égard suite à ce changement de dernière minute, et je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance cette année encore et de m'avoir confié pour cette saison une star mondialement connue. Ce n'est que partie remise, et qui sait je ferais peut être un petit passage sur le plateau durant la saison, alors soyez attentifs. Je vous dis à très bientôt", a-t-elle conclu, sans jamais mentionner le nom de la célébrité en question. S'agit-il de la star de Malcom Frankie Muniz comme le disaient les rumeurs ? Mystère.