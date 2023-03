Danse avec les stars : Une ex-danseuse maman pour la 1re fois avec un célèbre Top Chef, photo !

Les deux jeunes parents remercient ensuite le parrain de la fillette et saluent un "accouchement de rêve" pour leur petite princesse, avec qui ils ont sans doute attendu de prendre leurs marques avant d'annoncer officiellement l'arrivée. Et si leurs fans les ont félicités en masse, leurs proches ont été particulièrement nombreux à les saluer. Notamment parmi les anciens collègues de la jeune femme, danseuse au studio 217 de la saison à la saison 7 de l'émission et qui a notamment eu comme partenaires David Ginola, Anthony Kavanagh ou Djibril Cissé.

La grande famille DALS

Marie Denigot, par exemple, a été adorable avec un joli commentaire : "Olala !!! Bienvenue à votre petit bébé d'amour !!!", tout comme Coralie Licata, qui a souhaité la bienvenue à leur "petit trésor Joy". Inès Vandamme, quant à elle, s'est contentée d'un très mignon : "Trop heureuse". Seule autre ex-danseuse maman du programme, Emmanuelle Berne n'a pas manqué de commenter non plus l'arrivée du petit bébé : "Ooooooh... Bienvenue Joy ! Je vous souhaite tant de bonheur à vous tous", a-t-elle écrit.

Parmi les autres personnalités à avoir foulé le parquet, les trois anciens présentateurs de l'émission Vincent Cerutti, Karine Ferri et Sandrine Quétier, ont adressé leurs félicitations au couple, tout comme l'ancien juge Jean-Marc Généreux et les anciens participants Laurent Maistret, Agustin Galiana, Alizée, Heloise Martin, et Valérie Damidot.

Christophe Licata et Grégoire Lyonnet, tous les deux papas également (Livio, 6 ans, pour le premier, et Maggy, 3 ans et demi, pour le second) ont enfin décidé de commenter la publication. Pour rappel, outre Silvia Notargiacomo et les deux danseurs ci-dessus, Emmanuelle Berne est la seule autre danseuse à être devenue maman (d'une petite Maya, 2 ans). Yann-Alrick Mortreuil, chez les hommes, a eu quant à lui une adorable petite Cora.