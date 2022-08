Danse avec les stars : Vacances de rêve pour Amandine Petit, canon en maillot de bain

Amandine Petit, sélectionnée pour la 12e saison de l'émission Danse avec les stars qui sera diffusée sur TF1 à la rentrée, semble déjà prête pour quelques mouvements de salsa et de rumba. Récemment, l'ex-Miss France a partagé une vidéo de ses vacances sur son compte Instagram. "Viens dans mon paradis bleu" a-t-elle écrit en légende d'une vidéo d'elle en train de descendre les marches d'un bateau pour accéder à la mer. Un cadre idyllique ! Mais ses abonnés ont surtout été interpellés et captivés par sa tenue.

"Ton maillot est magnifique !! Peux tu nous donner le nom de la marque ?", "Trop belle ! Et ce maillot de bain !", "On dirait la petite sirène" pouvait-on lire dans les commentaires. La jolie blonde de 24 ans portait un sublime haut de bikini triangle, brodé de perles de la marque Orza. Un design très chic imaginé par la styliste française Aurélie Alezeraa, loin des modèles minimalistes très populaires de nos jours. Pour le bas, la Caennaise avait opté pour un slip de bain échancré, très glamour mais plus sobre que le haut afin de rendre la tenue plus équilibrée.