David Pujadas en colère contre Eric Zemmour : il dénonce sur Twitter...

Journaliste star du PAF, David Pujadas est une figure incontournable du journal télévisé de 20h qu'il a présenté pendant 16 ans. Son intégrité professionnelle et son éthique, le présentateur compte bien les garder intactes. Il a ainsi fait part de son indignation contre l'équipe d'un des candidats à l'élection présidentielle qui a détourné son image, Eric Zemmour. Son staff a en effet utilisé des images du professionnel de la télévision pour une vidéo qui imagine la victoire du leader de Reconquête au second tour.

A travers son compte Twitter, David Pujadas a dénoncé l'utilisation de son visage et de sa voix pour simuler l'annonce de résultats hypothétiques de l'élection présidentielle 2022. "Merci @zemmourtv de ne pas utiliser mon image pour vos montages de politique fiction. Merci donc de retirer cette vidéo qui me met en scène #zemmour @Samuel_Lafont."

Un montage de trente secondes dans lequel on entend et on voit David Pujadas, notamment assis au côté d'Elise Lucet, déclarer "voici notre estimation du résultat de la présidentielle. Eric Zemmour est élu président de la République avec 51,9% des voix. Regardez ces images. Jean-Jacques Amsellem va nous les montrer ces images de joie, cette clameur des milliers de partisans dans la rue. Ils s'en doutaient, ils avaient bien sûr les indiscrétions. Eh bien c'est cette joie qui s'est exprimée au grand jour."