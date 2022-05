Delphine Jubillar : Cédric cash sur leurs rapports sexuels avant sa disparition

La justice s'intéresse de près à la relation entre Delphine Jubillar et son mari Cédric, ce dernier étant le suspect numéro 1 dans la disparition de l'infirmière de Cagnac-les-Mines, survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Si pour l'accusation il est devenu indéniable que les témoignages des proches de la jeune femme et mère de deux enfants sont accablants pour le peintre-plaquiste, l'enquête doit apporter des preuves irréfutables dans cette affaire sans corps, ni scène de crime. C'est dans ce contexte que les juges d'instruction ont demandé une expertise psychiatrique de cet homme, réalisée dans l'établissement pénitentiaire de Seysses près de Toulouse où il est incarcéré en détention provisoire depuis le mois de juin 2021. Elle apporte des éclairages sur sa personnalité complexe et Le Parisien en révèle des passages pour le moins troublants.

A travers ses deux entretiens qui ont eu lieu en juillet et en octobre 2021, un portrait saisissant et inquiétant de Cédric Jubillar se dessine. Abordant des sujets particulièrement intimes, avec une aisance déconcertante, il ne prononce toutefois jamais le nom de son épouse, avec qui il était en procédure de divorce. Ainsi, il explique que leur relation s'était fortement dégradée en donnant les détails du nombre de rapports sexuels qu'ils ont eu au cours des derniers mois qui ont précédé sa disparition : "On a eu trois rapports sexuels entre septembre et décembre, un pour mon anniversaire, une fois à mon initiative, une autre fois elle avait envie, on l'a fait." Admettant qu'il voyait sa femme se détourner de lui, il affirme avoir essayé de la reconquérir mais : "je suis tombé sur un mur... j'ai pris un avocat."

Du point de vue de sa famille et de ses amies, le détachement de Delphine Jubillar ne fait pas de doutes non plus, elle subissait manifestement son couple. Cependant, chaque personne souligne que la trentenaire avait face à elle un homme au comportement difficile : agressif et humiliant. Elle vivait aussi dans une maison que son mari, artisan de métier, avait voulu construire mais dont l'état extérieur laissait croire qu'elle était abandonnée. Durant l'été 2020, elle a montré plus que jamais qu'elle voulait sortir de cette condition insatisfaisante, a rencontré un homme via une appli de rencontres et a fait des projets avec lui. Viendra alors cette nuit où, après une dispute observée par leur fils aîné, l'infirmière n'a plus donné de signe de vie, ayant disparu sans son manteau en plein hiver, ni son téléphone.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.