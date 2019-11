Demi Lovato enceinte ? Une photo intrigante, elle fait une annonce

Demi Lovato attendrait-elle un heureux événement ? La talentueuse chanteuse américaine a dévoilé une photo qui a étonné plus d'un fan, sur son compte Instagram officiel, le jeudi 21 novembre 2019. Dans une jolie robe midi à pois beiges, l'inoubliable actrice de Camp Rock pose, une main sur son ventre arrondi. Une manière d'annoncer l'arrivée imminente de son premier enfant ?

On aurait, de prime abord, toutes les raisons de croire à une grossesse. Demi Lovato a effectivement officialisé sa relation avec son nouveau compagnon, le mannequin californien Austin Wilson. L'artiste de 27 ans semble s'être lancée dans une relation sérieuse, en témoigne le "mon amour", qu'elle avait écrit en légende au moment de son officialisation. Demi et Austin semblent être ensemble depuis moins d'un mois, puisqu'en octobre dernier, un certain Mike Johnson (candidat de l'émission américaine The Bachelorette) se livrait sur leur rupture.

Beaucoup s'en sont doutés : Demi Lovato n'est en réalité pas enceinte, et encore moins de son nouveau concubin. Les plus fourbes d'entre nous auront pris le temps de lire la légende que la star a écrite sous sa photo de "baby bump" : "Vrai ou faux ? #WillAndGrace #MeetJenny". Nous voilà donc rassurés, il s'agissait en réalité d'un faux ventre de grossesse, qu'elle a porté pour annoncer son arrivée dans la onzième et ultime saison de la série Will and Grace (NBC). Elle incarnera donc une certaine Jenny, manifestement enceinte, qui entrera "de façon inattendue dans la vie de Will" selon E!, qui avait déjà annoncé la nouvelle en août dernier.

Ce n'est pas la première fois que Demi Lovato joue la comédie. Outre les deux films Camp Rock, elle était la star de la série Disney Sonny. On l'avait également vue dans Glee et elle s'apprête à rejoindre la distribution d'Eurovision (Netflix) aux côtés de Will Ferrel et Rachel McAdams.