Demi Moore sensationnelle et décolletée pour ouvrir le défilé Fendi

Pour un défilé aussi attendu, il fallait bien une entrée grandiose. Kim Jones, le nouveau directeur artistique de la maison Fendi, avait choisi Demi Moore pour ouvrir son défilé printemps/été 2021. Après 54 années sous la direction de Karl Lagerfeld, le créateur britannique créait ici son tout premier défilé haute-couture pour femmes.

Élégance britannique et grandeur italienne étaient au menu de cette grande ode à la féminité. Demi Moore en était l'apéritif délicat, habillée d'un ensemble tailleur en soie noire fluide, décolleté jusqu'aux épaules. "Je réalise un rêve d'ado... Merci Kim Jones pour m'avoir choisie pour ouvrir le défilé Fendi et félicitation pour ces débuts merveilleux et magiques !", a commenté l'actrice américaine de 58 ans au lendemain du défilé.