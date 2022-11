Denitsa Ikonomova blessée au genou, son retour bien retardé : la danseuse se confie

Cela aurait dû être son grand retour sur le parquet de Danse avec les Stars... Mais rien ne s'est passé comme prévu ! Invitée mystère du prime de l'émission qui l'a fait connaitre le 21 octobre dernier, Denitsa Ikonomova s'est malencontreusement blessée alors qu'elle répétait une performance avec son ami proche (et ex-collègue !), le danseur étoile François Alu, de qui elle est souvent très proche. Ce dernier a souvent fait référence à elle lors de cette saison 12 de DALS, dont la finale se jouera vendredi entre Billy Crawford, Carla Lazzari et Stéphane Legar.

Si elle s'était montrée rassurante le soir-même en répondant aux questions de Camille Combal, elle avait ensuite confirmé, des regrets dans la voix, que son état était plus grave que prévu et son genou très endommagé. Opérée quelques jours plus tard, au moment d'Halloween, la jeune femme avait expliqué avoir trop "tiré sur la corde" et devoir désormais se reposer et entamer une longue rééducation.

Le seul moyen pour elle d'enfin pouvoir retrouver ses amis de la troupe Dpendanse, avec qui elle part régulièrement en tournée, mais aussi de réaliser la performance qu'elle et François Alu avaient prévu pour leurs fans.

Une très longue absence à prévoir

C'est en béquilles que Denitsa Ikonomova se déplace pour l'instant. Ce qui n'empêche pas la jeune femme de briller même dans ce cas-là : invitée ce mardi 8 novembre à une soirée Naf-Naf, la danseuse née en Bulgarie est tout de même venue et était absolument radieuse pour poser avec ses copines, avant de répondre à quelques questions et donner des nouvelles de sa santé sur un compte Tiktok qui lui est consacré.