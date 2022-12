Denitsa Ikonomova et François Alu : Les deux complices s'offrent une belle soirée au cinéma avec Avatar 2

Il faut croire qu'ils ne se croisent pas que sur le parquet de TF1. Alors que la 12e saison de l'émission Danse avec les stars s'est achevée le 11 novembre dernier avec la victoire de Billy Crawford, Denitsa Ikonomova et François Alu continuent à se croiser. Le hasard, sans doute ! Les deux champions se sont tous deux rendus, le 13 décembre 2022, à l'avant-première du film Avatar 2 : La Voie de l'eau, organisée au Grand Rex de Paris. L'occasion de tailler le bout de gras et de prendre des nouvelles l'un de l'autre, juste avant de profiter des 3h13 signées James Cameron.

Bien sûr, Denitsa Ikonomova et François Alu n'étaient pas seuls à avoir été invités à l'avant-première de la suite d'Avatar. La guestlist était longue comme le bras ce soir-là et le duo a retrouvé Flora Coquerel, Vaimalama Chaves et son chéri Nicolas Fleury, Elodie Gossuin, Alicia Aylies enceinte, Laury Thilleman, mais aussi Titoff, Nolwenn LeroEnora Malagré, Marie-Sophie Lacarrau, Gil Alma, Stomy Bugsy, Philippe Caverivière, Laurie Cholewa, Maxime Tabart, Black M et sa femme Léa Djadja, Florent Peyre, Jean-Luc Lemoine, Boris Becker, Omar Mebrouk, Artus, Pascal Legitimus, Aurélie Konaté, Raphäl Yem, Pierre Mauduy, Guillaume Canet, Denitsa Ikonomova, François Alu, Maxime Dereymez, Kylian Msx et Katrina Patchett, Samuel Le Bihan, Reem Kherici, Loup, Christian Millette, Grégory Fitoussi, Cut Killer, Antoni Ruiz, Achille Magic, Rokhaya Diallo, Sofyan, Julian Bugier, Michaël Gregorio, Jarry, Jeremie Dethelot, Naidra Ayadi, Charlotte Hervieux et Cerise Calixte ou encore Guillaume Pley.

Une suite très attendue

Le film Avatar : La Voie de l'eau fait suite aux aventures cinématographique 3D lancées par James Cameron en 2009. L'intrigue de ce nouvel opus se déroule plus d'une décennie après celles découvertes il y a treize ans, et se centre notamment sur l'histoire de la famille Sully, composée par Jake - Sam Worthington -, Ney'tiri - Zoe Saldana - et leurs enfants. Rendez-vous, au cinéma, dès le 14 décembre 2022...